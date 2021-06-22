22 июня 2021

Свердловские власти определили, кто выберет главу Тавды

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Визит Евгения Куйвашева в Тавду, биктуганов юрий, лачимов виктор, детский лагерь родничок
Экс-мэр Тавды Виктор Лачимов (в центре) ушел в отставку в мае Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил своих представителей в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на пост мэра Тавдинского городского округа. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов региона.

Отбирать кандидатов будут замдиректора департамента госслужбы Татьяна Данилова, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Вадим Дубичев, управляющий администрацией Восточного управленческого округа Николай Клевец и замдиректора департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова. Также в состав комиссии войдут депутаты местной думы.

Как следует из решения тавдинских депутатов, первый этап конкурса по отбору кандидатов предполагается провести 2 августа, второй — 5 августа. Затем одного из отобранных кандидатов утвердит городская дума. Срок подачи заявлений претендентами истекает 2 июля.

Бывший мэр Тавды Виктор Лачимов, отработавший на посту 21 год, ушел в отставку 27 мая. В качестве главной причины своего решения он назвал проблемы со здоровьем. Губернатор Евгений Куйвашев наградил его почетным знаком «За заслуги перед Свердловской областью» второй степени. Обязанности главы города исполняет вице-мэр Валентин Миронов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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