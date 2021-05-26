Виктор Лачимов ушел в отставку из-за проблем со здоровьем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Тавдинского городского округа Свердловская область) Виктор Лачимов ушел в отставку. Как он сообщил URA.RU, сегодня он работает на посту главы муниципалитета последний день; решение об отставке принято по состоянию здоровья — чиновнику предстоят две операции.

«Я отработал 21 год. За это время газ в Тавду пришел, 80% города от газовых котельных запитано. Только за последние семь лет протянули 109 километров сетей уличного освещения. А сейчас мне предстоит две операции, они несложные, но если вовремя не сделать, могут быть последствия», — прокомментировал Виктор Лачимов. Он добавил, что губернатор Евгений Куйвашев, принимая отставку, наградил его почетным знаком «За заслуги перед Свердловской областью» второй степени.

В дальнейшем экс-мэр намерен заниматься общественной работой. «Уезжать никуда не планирую. Буду помогать родному городу, той команде, которая останется в муниципалитете. Это я мог зайти к губернатору и решить какие-то вопросы, а они не могут. Со мной смогут», — сказал Виктор Лачимов. Он уточнил, что исполнять обязанности главы городского округа до избрания нового мэра будет его заместитель Валентин Миронов.

Виктор Лачимов родился в 1957 году. С 1996 года был депутатом думы Тавдинского городского округа, а с 2000 года — председателем думы. Был избран главой Тавдинского городского округа в ноябре 2010 года.