Банки: 12% россиян планируют покупку мотоцикла

За год спрос на мотоциклы вырос в несколько раз Фото: Илья Московец © URA.RU

Порядка 12% россиян уже запланировали приобретение двухколесного моторанспорта. Такие цифры приводит РГС Банк после опроса более 2000 человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе банка, это связано с повышенным интересом к мототранспорту.

«Только в апреле 2021 года, по данным аналитического агентства „АВТОСТАТ“, россияне приобрели 3,9 тыс. новых и 16,1 тыс. мотоциклов с пробегом, что на 145% и 81% соответственно больше, чем год назад. Среди наших клиентов мы также видим интерес к мототранспорту», — рассказывает директор по развитию розничного бизнеса, член правления РГС Банка Марина Дембицкая.

Согласно результату исследования, порядка 20% опрошенных готовы пересесть на мотоцикл из-за пробок на дорогах. Еще 16% отметили, что данный вид транспорта — это отличный вид отдыха летом и в выходные дни. Из 2000 опрошенных лишь 15% считают, что езда на байке — это опасно и рискованно. А на вопрос: «Что бы вы сделали, если бы ваш член семьи сказал, что собирается пересесть на мотоцикл?», — каждый пятый ответил, что отговорил бы от этого вида деятельности.

Несмотря на повышенный интерес к мотоциклам, порядка 88% опрошенных не имеют возможности приобрести такой транспорт. 40% россиян думают, что это излишество. «При этом треть не располагает бюджетом для покупки мотоциклов, поэтому рассматривает приобретение подобного ТС в кредит», — говорит Марина Дембицкая.

В самом банке отмечают, что клиенты могут получить кредит наличными на любые цели с возможностью дополнительного дисконта при оформлении залога на транспортное средство, соответствующее требованиям. То есть предложение может подойти тем, кто рассматривает мотоцикл как дополнительный транспорт.