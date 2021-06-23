В УрФУ отменили вечеринку для студентов из-за коронавируса

Выпускной в УрФУ отменен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Руководство Уральского федерального университета (УрФУ) изменило формат выпускного, запланированного на 26 июня. Об этом сообщили в оргкомитете университета.

«Вечеринка в „Телеклубе“ отменена из-за ухудшающейся эпидобстановки в регионе по рекомендациям Роспотребнадзора», — передает оргкомитет УрФУ. Соответствующее объявление размещено в официальном telegram-канале университета. Отмечается, что общеуниверситетская встреча с выпускниками пройдет онлайн. Очно выпускники смогут только получить дипломы и подарочные наборы.

Институтам, входящим в УрФУ, рекомендовано провести встречу с выпускниками на открытом воздухе. Планировалось, что в «Телеклубе» пройдет праздник для выпускников. Одним из хэдлайнеров мероприятия был рэпер Feduk.

В 2020 году выпускной УрФУ прошел в дистанционном формате из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Свердловской области. В текущем году в Екатеринбурге была отменена «Ночь музыки». Она должна была пройти 25 июня, однако власти города приняли решение перенести фестиваль на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.