В Курганской области установлен рекорд по стобалльникам на ЕГЭ

В Курганской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тринадцать выпускников из школ Курганской области получили в этом году 100 баллов на Едином госэкзамене по русскому языку. Это рекордное значение для региона по этому предмету, сообщили URA.RU в региональном департаменте образования.

«В Курганской области — рекордное число стобалльников по русскому языку по итогам ЕГЭ. На высший балл этот предмет написали 13 одиннадцатиклассников», — рассказали в ведомстве. Например, в 2020 году 100 баллов по русскому языку получили восемь курганцев, а в 2019 году — четверо.

Больше всего стобалльников по русскому языку — в школах и гимназиях областного центра. В гимназии №31 — сразу три выпускника получили по русскому языку 100 баллов. Также по одному стобалльнику есть в Макушинской средней школе №2 и Шадринской средней школе №2. Более 81 балла на ЕГЭ по русскому языку получили около 800 выпускников Курганской области.

В этом году ЕГЭ по русскому языку в Курганской области сдавали 3309 выпускников — только те, кто решили поступать в вуз. Остальные сдавали экзамен в форме ГВЭ (Государственного выпускного экзамена). «С каждым годом уровень знаний выпускников по этому предмету растет, мы видим это не только по итогам ЕГЭ, но и по результатам различных конкурсов и олимпиад. В этом, безусловно, большая заслуга наших педагогов, огромное им за это спасибо», — заявил директор департамента образования Андрей Кочеров, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее URA.RU сообщало, что 100 баллов на ЕГЭ по литературе получили четыре одиннадцатиклассника из Курганской области, в том числе двое — из областного центра. Еще по одному выпускнику написали на 100 баллов ЕГЭ по химии и географии.