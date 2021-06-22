В тюменских магазинах картофель подорожал в два раза

Тюменцы жалуются на небывалый рост стоимости картошки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Цена картошки в тюменских магазинах по сравнению с прошлым годом выросла более чем в два раза. Об этом URA.RU сообщили горожане, заметившие разницу в цене. На рост стоимости картофеля также обратили внимание пользователи соцсетей.

«Я уезжал примерно на месяц из Тюмени. Вернулся на прошлой неделе и поехал в гипермаркет за продуктами. Когда дома начал вглядываться в чек, то был немало удивлен тому, что килограмм картошки стоит больше 50 рублей. Учитывая, что в конце прошлого года она стоила около 25—30 рублей, то получается, что цена на нее выросла в два раза. Это жесть», — заявил тюменец в беседе с URA.RU.

С ним согласился другой житель города. «Я овощи и фрукты не покупаю в гипермаркетах. Хожу в небольшие лавки. Там хорошая картошка уже по 60 рублей за килограмм продается. Откуда такие цены, и чем они обоснованы? Продавец на этот вопрос мне ответить не смог», — пояснил житель Тюмени.

Рост цен на картофель заметили и пользователи городского паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «Купил каких-то 3 кг, так почти 300 рублей отдал. С женой креветки за такую цену покупаем. Картошка у нас теперь деликатес заморский, что ли?» — написал в своей публикации Николай Дружинин.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичные запросы направлены в адрес крупных торговых сетей. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменских магазинах резко выросла стоимость клубники, черешни и яблок.