В Utair назначили нового главу наблюдательного совета

Мэр Сургута оставил прежний пост в авиакомпании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиакомпания Utair определилась с кандидатурой нового главы наблюдательного совета. Им стал генеральный директор НПФ «Пенсионный выбор» Руслан Габдулхаков, о чем сообщается на сайте авиакомпании.

«Избрать председателем наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Габдулхакова Руслана Ринатовича», — говорится в решении совета директоров, которое размещено на сайте авиакомпании. Глава Сургута Андрей Филатов назначен на должность заместителя главы наблюдательного совета Utair.

Филатов прежде занимал должность главы наблюдательного совета Utair. После избрания на пост мэра Сургута он выразил желание продолжить работу в этом органе управления авиакомпании, но уже на общественных началах.