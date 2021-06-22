Больше половины аборигенов ХМАО живут без интернета

Власти пытаются решить проблему с оторванными от цивилизации аборигенами ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Больше половины жителей ХМАО, относящихся к коренным малочисленным народам Севера (КМНС), живут без интернета. Однако власти в этом году в рамках проекта «IT-стойбище» планируют обеспечить аборигенов доступом к всемирной сети. Об этом URA.RU рассказал директор департамента информационных технологий и цифрового развития региона Павел Ципорин.

«На сегодняшний день охват проекта составляет порядка 2 327 человек, проживающих на 119 территорий традиционного природопользования. Это 48,4% коренных малочисленных народов Севера ведущих традиционный образ жизни на стойбищах. До конца года мы планируем, что общий охват составит 2 950 человек», — сказал Ципорин.

ХМАО стал первым регионом в России, где доступ к широкополосному интернету предоставляют жителям, ведущим кочевой образ жизни и занимающимся традиционными промыслами. Он позволяет аборигенам получать услуги на портале Госуслуг, также они могут воспользоваться информационными ресурсами научных, культурных, образовательных и библиотечных учреждений. Проект «IT-стойбище» реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Ранее URA.RU писало, что региональные власти оценили работу нефтяников с аборигенами ХМАО. В режиме видеоконференцсвязи прошло Всероссийское совещание под эгидой Федерального агентства по делам национальностей.