Партия «Родина» надеется привлечь свердловских избирателей свежими лицами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Свердловское отделение партии «Родина» определило кандидатов в Госдуму. Как сообщил URA.RU глава партячейки Валерий Хвостов, в списке, который он намерен возглавить лично, присутствует 22-летняя депутат-гимнастка из Коми.

«Всего будет у „Родины“ 85 территориальных групп, список Свердловской области возглавлю сам. В числе наших кандидатов будет Мария Прокашева — депутат из Сыктывкара (Коми), прошла от партии „Родина“ в 2020 году», — рассказал Валерий Хвостов.

В Свердловском одномандатном избирательном округе №168 партия выдвинет Сергея Юсупова, которому предстоит битва с единороссом Андреем Альшевских. В Каменск-Уральском округе №169 бизнесмен Андрей Меркулов выйдет на поединок с представителем ЕР Львом Ковпаком, в Березовском округе №170 предприниматель Ярослав Подшивалов — с Сергеем Чепиковым. В Нижнетагильском округе №171 партию «Родина» представит Иван Морозов, который будет противостоять единороссу, представителю УВЗ Константину Захарову.

В Асбестовском округе №172 «Родина» выставляет против депутата Госдумы Максима Иванова мастера спорта по художественной гимнастике, депутата Молодежного парламента Республики Коми Марию Прокашеву. Девушка победила на выборах в 2020 году. В Первоуральском округе №173 Николай Александров попробует оспорить пальму первенства у Зелимхана Муцоева. В Серовском округе №174 Валерий Хвостов сразится с биатлонистом Антоном Шипулиным.

Списки кандидатов утвердят на федеральном партсъезде 26 июня в гостинице «Украина» в Москве. Выборы состоятся 19 сентября.

Фото: Мария Прокашева/ВКонтакте