Кремль: Путин может обсудить с Кадыровым срок его полномочий

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XIX съезд всероссийской политической партии
Встреча Путина и Кадырова планируется как «обычная» Фото:

Между президентом России Владимиром Путиным и главой Чеченской Республики Размзаном Кадыровым будет «обычное общение». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет обычно общение с регионами. Вы знаете, что Путин постоянно общается с главами регионов и они докладывают», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла. Он отметил, что до встречи двух лидеров невозможно сказать, будет ли Путин рекомендовать Кадырову выдвигаться на пост главы Чечни снова.

Ранее Кадыров заявлял, что примет решение об участии в сентябрьских выборах после изучения общественного мнения. Если против его кандидатуры будут выступать хоть несколько процентов жителей республики, он откажется от поста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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