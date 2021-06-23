Кремль: Путин может обсудить с Кадыровым срок его полномочий

Встреча Путина и Кадырова планируется как «обычная» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Между президентом России Владимиром Путиным и главой Чеченской Республики Размзаном Кадыровым будет «обычное общение». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет обычно общение с регионами. Вы знаете, что Путин постоянно общается с главами регионов и они докладывают», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла. Он отметил, что до встречи двух лидеров невозможно сказать, будет ли Путин рекомендовать Кадырову выдвигаться на пост главы Чечни снова.

Ранее Кадыров заявлял, что примет решение об участии в сентябрьских выборах после изучения общественного мнения. Если против его кандидатуры будут выступать хоть несколько процентов жителей республики, он откажется от поста.