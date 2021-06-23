В Кремле объяснили нехватку вакцин от коронавируса в регионах

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Нехватка вакцин в регионах закончится в ближайшие дни Фото:
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Коронавирус COVID-19

Нехватка вакцин от коронавируса в регионах РФ возникла из-за временных логистических трудностей, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в ближайшие дни в субъекты поступит достаточное количество препаратов.

«Раньше был один фон, когда общий темп вакцинации оставлял желать лучшего. Сейчас число желающих вакцинироваться увеличилось благодаря повышению сознательности граждан, из-за новой волны распространения коронавируса, благодаря тому, что была активизирована информационная и разъяснительная работа. Дело в том, что есть необходимые условия хранения вакцин, поэтому в больших количествах их хранить просто невозможно. В ближайшие дни это будет компенсировано и вакцина в необходимых объемах будет находиться в гражданском обороте», — сказал Дмитрий Песков.

После того, как власти регионов начали мотивировать россиян на вакцинацию более жесткими методами, из субъектов начали поступать сигналы о нехватке препаратов. К примеру, о проблемах сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Власти Башкирии объяснили нехваткой вакцин большие очереди за прививкой. Также появилась информация, что в Москве всем желающим не хватило прививок «КовиВак», разработанных центром имени Чумакова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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