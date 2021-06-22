Назван политик, который возглавит списки эсеров ЯНАО на выборах

Съезд по утверждению кандидатов пройдет 26 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партийный список по выдвижению в Государственную думу РФ от ЯНАО возглавит руководитель регионального отделения Максим Лазарев. Об этом политик сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU в преддверии всероссийского съезда по утверждению кандидатов.

«Первым номером иду я», — рассказал глава реготделения «Справедливой России». По словам Лазарева, при этом партия даст возможность «прокачаться» всем своим активным сторонникам.

Собеседник пояснил, что партия усилилась за счет объединения с политическими движениями «За правду» и «Патриоты России». В качестве положительного примера интеграции партийный лидер привел Олега Шмонина, который возглавил Салехардское городское отделения СР, будучи членом движения «За правду».

Ранее URA.RU сообщало, что главный эсер Ямала уже заявил о своем выдвижении на выборы в Тюменскую облдуму. В региональный парламент Лазарев намерен выдвигаться по Салехардскому одномандатному избирательному округу.

Предвыборный съезд партии «Справедливая Россия — За правду» назначен на 26 июня. На съезде будут определены кандидаты на осенние выборы в Госдуму РФ.