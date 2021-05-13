Главный эсер ЯНАО объявил о выдвижении в Тюменскую облдуму

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Последнее заседание Заксобрания. ЯНАО, лазарев максим
Глава отделения СР в ЯНАО Максим Лазарев будет выдвигаться по Салехардскому округу Фото:

Глава Ямальского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Максим Лазарев выдвинется в Тюменскую облдуму на выборах 2021 года. Об этом эсер заявил, отвечая на вопросы журналистов в Тюмени, во время подписания соглашения о сотрудничестве с местными однопартийцами.

«Конечно, я пойду на выборы [в Тюменскую облдуму] в качестве „ледокола“, чтобы помочь партии. Чтобы общий процент на территории Тюменской области был выше», — сообщил Лазарев. Он добавил, что намерен избираться по Салехардскому одномандатному округу.

По мнению тюменского политолога Аркадия Либермана, выдвижение Лазарева усилит позиции СРЗП во всей «матрешке» и особенно — в ЯНАО. «Он активно включился в работу, профессионально ведет соцсети, усилит результат партии безусловно», — отметил эксперт.

Выборы в Тюменскую областную думу намечены на 19 сентября. Жители юга области, ХМАО и ЯНАО выберут 24 депутата по спискам, еще 24 — в одномандатных округах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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