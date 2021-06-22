Источники: врачей в Кургане штрафуют за вспышки COVID в больницах

Курганских врачей штрафуют за вспышки коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачей Курганской больницы скорой медпомощи и областной больницы штрафуют за вспышки коронавируса. Суммы штрафов — от 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из медицинской среды.

«Вместо больницы, которая должна нести ответственность за организацию соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, у нас штрафуют врачей и завотделений. Минимальные штрафы от 50 тысяч рублей. Некоторых лишили должностей», — пояснил источник.

Сами медики подтвердили URA.RU информацию о штрафах на условиях анонимности. Протоколы составлял областной Роспотребнадзор. Решения о штрафах выносили суды. Формулировка — за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях карантина (ст. 6.3. ч. 2 КоАП РФ). «Мы обязаны передавать санитарным врачам сведения о ситуации по количеству заболевших в больницах. Они в ответ штрафовали нас же. При этом медучреждение не привлекали, потому что там, как нам поясняли, большой штраф — до 500 тысяч рублей», — уточнил один из медиков.

По версии некоторых сотрудников, полное соблюдение санитарных норм в зданиях больниц невозможно. Они построены без учета зонирования, планировки и требований к системе вентиляции. Кроме того, депздрав не собирал медиков и не объяснял о личной ответственности.

В областном депздраве URA.RU прокомментировали, что ст. 6.3 КоАП предусматривает наказание за необеспечение санитарных правил. Протоколы составляются сотрудниками Роспотребнадзора. Информацией о количестве таких протоколов депздрав не располагает. «Фактами увольнения работников медорганизаций по причине наличия административной ответственности также не располагаем», — отметили власти.

В управление Роспотребнадзора направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU писало, что ранее в курганских больницах медики предлагают сделать карантинную зону для экстренных пациентов, чтобы остановить вспышки коронавируса. Одна из последних была зафиксирована в онкодиспансере.