22 июня 2021
21 июня 2021

Депутаты ЯНАО предложили ограничить детям доступ к соцсетям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, ноутбук, интернет, apple, клавиатура, работа, макбук, фриланс, компьютер, эпл, онлайн, удаленная работа, удаленка, macbook
Об идее ограничить доступ к соцсетям доложат министру цифрового развития России Фото:

Депутаты законодательного собрания ЯНАО предложили вынести вопрос ограничения доступа детей к социальным сетям на федеральный уровень. О своем предложении законодатели заявят министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву, сообщает пресс-служба ведомства.

«Комитет законодательного собрания Ямала по государственному устройству поддержал инициативу на федеральном уровне определить действенные механизмы контроля доступа несовершеннолетних в возрасте до 14 лет к аккаунтам в социальных сетях. Обращение депутатов окружного парламента к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максуту Шадаеву включено в повестку пленарного заседания 24 июня», — говорится в сообщении на сайте заксобрания.

Законодатели сформировали документ по итогам прошедшего в ямальском парламенте круглого стола. Депутаты считают, что подрастающее поколение необходимо обезопасить от интернет-контента, сформулировать правила поведения в соцсетях и наметить пути защиты от сетевых угроз.

Депутаты также отметили, что некоторые родители не контролируют деятельность своих детей в интернете. «До достижения совершеннолетия ответственность за детей возлагается на их родителей или законных представителей, но проблема в том, что они объективно не всегда могут держать под контролем данную сторону развития их ребенка», — сказано в обращении.

Ранее URA.RU сообщало, что родители дошкольников в ЯНАО смогут бесплатно контролировать смартфоны детей. Власти занимаются проработкой программного обеспечения, которое позволит настраивать интернет-трафик и ограничивать доступ несовершеннолетних к опасному контенту.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...