Депутаты ЯНАО предложили ограничить детям доступ к соцсетям

Об идее ограничить доступ к соцсетям доложат министру цифрового развития России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты законодательного собрания ЯНАО предложили вынести вопрос ограничения доступа детей к социальным сетям на федеральный уровень. О своем предложении законодатели заявят министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву, сообщает пресс-служба ведомства.

«Комитет законодательного собрания Ямала по государственному устройству поддержал инициативу на федеральном уровне определить действенные механизмы контроля доступа несовершеннолетних в возрасте до 14 лет к аккаунтам в социальных сетях. Обращение депутатов окружного парламента к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максуту Шадаеву включено в повестку пленарного заседания 24 июня», — говорится в сообщении на сайте заксобрания.

Законодатели сформировали документ по итогам прошедшего в ямальском парламенте круглого стола. Депутаты считают, что подрастающее поколение необходимо обезопасить от интернет-контента, сформулировать правила поведения в соцсетях и наметить пути защиты от сетевых угроз.

Депутаты также отметили, что некоторые родители не контролируют деятельность своих детей в интернете. «До достижения совершеннолетия ответственность за детей возлагается на их родителей или законных представителей, но проблема в том, что они объективно не всегда могут держать под контролем данную сторону развития их ребенка», — сказано в обращении.

Ранее URA.RU сообщало, что родители дошкольников в ЯНАО смогут бесплатно контролировать смартфоны детей. Власти занимаются проработкой программного обеспечения, которое позволит настраивать интернет-трафик и ограничивать доступ несовершеннолетних к опасному контенту.