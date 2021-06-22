Первые отдыхающие из Челябинска уже прилетели в Анталью Фото: Нина Калинина © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из международного аэропорта Челябинска с 23 июня начали выполняться авиарейсы в турецкую Анталью. Теперь жители Южного Урала смогут летать на отдых напрямую.

Первый Airbus компании «Аэро Монголия» отправился в Анталью сегодня, в 09:30. Как следует из онлайн-табло, 24 июня на турецкий курорт вылетит еще один лайнер. Перевозчик Royal Flight в 14:40 отправит в Турцию «Боинг — 757».

Ранее из челябинского аэропорта начали отправлять туристические чартеры в Египет и на Кипр. Ожидаются также полеты из Челябинска в Тунис и Арабские Эмираты.

Запрет на полеты в Турцию был введен с 15 апреля из-за вспышки коронавируса. После жестких мер турецких властей ситуацию удалось взять под контроль, с 1 июля власти страны собираются полностью отменить ковидные ограничения. Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в РФ решил восстановить полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня. После этого россияне массово начали отменять заказы на отдых внутри страны, а в туристических агентствах начался ажиотаж.

Первый Airbus с туристами уже отправился из Челябинска в Турцию Скрин: онлайн-табло международного аэропорта Челябинска

Завтра в Анталью повезет отдыхающих Boeing-757 Скрин: онлайн-табло международного аэропорта Челябинска