22 июня 2021

Из Челябинска начали летать самолеты в Турцию. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турция, море, флаг турции
Первые отдыхающие из Челябинска уже прилетели в Анталью Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из международного аэропорта Челябинска с 23 июня начали выполняться авиарейсы в турецкую Анталью. Теперь жители Южного Урала смогут летать на отдых напрямую.

Первый Airbus компании «Аэро Монголия» отправился в Анталью сегодня, в 09:30. Как следует из онлайн-табло, 24 июня на турецкий курорт вылетит еще один лайнер. Перевозчик Royal Flight в 14:40 отправит в Турцию «Боинг — 757».

Ранее из челябинского аэропорта начали отправлять туристические чартеры в Египет и на Кипр. Ожидаются также полеты из Челябинска в Тунис и Арабские Эмираты.

Запрет на полеты в Турцию был введен с 15 апреля из-за вспышки коронавируса. После жестких мер турецких властей ситуацию удалось взять под контроль, с 1 июля власти страны собираются полностью отменить ковидные ограничения. Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в РФ решил восстановить полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня. После этого россияне массово начали отменять заказы на отдых внутри страны, а в туристических агентствах начался ажиотаж.

Первый Airbus с туристами уже отправился из Челябинска в Турцию
Завтра в Анталью повезет отдыхающих Boeing-757

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...