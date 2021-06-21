Власти Турции снимают COVID-ограничения

В Турции отменят комендантский час Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Комендантский час, введенный в Турции из-за пандемии коронавируса, полностью отменяется с 1 июля. Об этомсообщил президент республики Тайип Эрдоган.

«Сегодня на заседании кабинета министров мы приняли решение: с 1 июля комендантский час полностью отменяется. Госучреждения возвращаются к обычным часам работы», — передает его слова РИА «Новости». Кроме того, отменяются возрастные ограничения на пользование общественным транспортом.

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в РФ принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил накануне, что цены на отдых в Турции для россиян в этом году останутся на уровне 2020 года.