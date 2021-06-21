В турфирмах рассказали, что не справляются с потоком запросов на поездку в Турцию Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

После сообщения о возобновлении с 22 июня авиасообщения с Турцией в турагентствах РФ возник ажиотаж. За выходные россияне подали сотни заявок на покупку туров, а загрузка рейсов в Турцию на 22 июня и 23 июня уже составляет 100%. Об этом рассказали опрошенные URA.RU представители турагентств. Информацию также подтвердили в Альянсе туристических агентств.

«Как только объявили об открытии авиасообщения, клиенты тут же начали звонить. Поток запросов очень большой, менеджеры не справляются с запросами. В выходные работали до девяти вечера, чтобы хоть как-то успеть обработать заявки. За два дня — около 100 запросов», — рассказала директор «Туристического агентства постоянных распродаж» Екатерина Пятыгина. По словам спикера, заявки начали поступать от новых клиентов. «Все счастливы, ибо это более качественный отдых за те же деньги. Все хотят ехать только в Турцию», — подчеркнула Пятыгина.

В беседе с URA.RU директор екатеринбургского бюро международного туризма «Спутник» Екатерина Волкова отметила, что активизировались также те, кто несколько раз уже переносил поездку из-за закрывшихся границ. «Активизировались в первую очередь те, кто не смог улететь ранее. Мы уже по 3 — 4 раза поездки в Турцию переносили, люди устали ждать. Надеемся, что первые туристы полетят 23 июня, в основном, это те, кто переносил поездку с 2020 года, кто бронировал туры весной 2021 года», — подчеркнула Волкова. «Сегодня первый рабочий день — туроператоры очень активно работают, стараются максимально быстро на все вопросы отвечать, но я думаю, мы все тут сегодня будет допоздна работать», — добавила Волкова.

Ажиотаж вокруг отдыха в Турции подтвердила в разговоре с URA.RU и исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. По ее словам, на ближайшие два дня самолеты в Турцию уже практически полностью укомплектованы. «На 22 июня и 23 июня загрузка рейсов до 100%. В первые дни полетят в Анталию. Спрос очень большой. Это те туристы, которые уже оплатили тур до закрытия границ, и те, кто просто ждал открытия турецкого побережья», — отметила она.

Об открытии с 22 июня авиасообщения с Турцией вице-премьер Татьяна Голикова объявила 18 июня. Она отметила, что туристическое государство организовало вакцинацию персонала в сфере услуг и смогло побороть рост заболеваемости COVID.