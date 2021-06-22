ЕВРАЗ выделил 100 млн на развитие Нижней Туры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Металлургическая и горнодобывающая компания ЕВРАЗ направила 100 млн рублей на благоустройство парков Нижней Туры (Свердловская область) и ремонт коммунальных систем в городе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«На развитие Нижней Туры будет дополнительно направлено более 100 млн рублей отчислений ЕВРАЗа», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что выделенные деньги будут использованы для благоустройства парка имени Артема и ремонт систем водоснабжения и водоотведения.

ЕВРАЗ выделил средства после призыва губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева развивать территории свердловских городов. Глава региона считает, что такие предприятия, как ЕВРАЗ, имеют средства, чтобы воплотить соответствующие планы.

Объектами, развитием которых занимался ЕВРАЗ, могут пользоваться жители Нижней Туры. В частности, они смогут посещать отремонтированный парк.

ЕВРАЗ последние пять лет отчислял средства на ремонт социальных объектов Свердловской области. Предприятие выделило около 11 млрд рублей. Был создан спортивный комплекс «Олимп» в Качканаре, а также ведется строительство автодорожного моста через нижнетагильский пруд.