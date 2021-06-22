22 июня 2021

Миллиардер из Forbes обновит курганский завод

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Рустам Минниханов на комбинате Синтез Курган, комбинат синтез, лекарства, медикаменты
Курганский завод «Синтез» обновят Фото:

В Кургане модернизируют производство фармацевтического завода «Синтез» и построят индустриальный парк. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали председатель Совета директоров АФК «Система» (куда входит курганский завод «Синтез») Владимир Евтушенков и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Информация об этом размещена на сайте правительства региона.

Корпорация планирует провести масштабную модернизацию «Синтеза». «В приоритете всегда люди. Все, начиная с губернатора, на меня сегодня произвели такое сильное впечатление, что я точно хочу здесь работать. Производство точно нужно реновировать, менять. Мы в следующем году будем здесь два корпуса сдавать, а если успеем, снесем „старье“», — подчеркнул Евтушенков.

На базе завода «Синтез» появится еще один индустриальный парк. Это один из пунктов соглашения о сотрудничестве. «Это новые компетенции для нашего региона, новые рабочие места с достойной оплатой труда. Напомню, что мы здесь были несколько месяцев назад с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, состоялся первый разговор. Владимир Петрович эту идею поддержал», — отметил Вадим Шумков.

«Синтез» является одним из лидеров фармацевтической промышленности в стране. Здесь выпускают 300 препаратов, 84 из которых включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 14 — в рекомендации Минздрава РФ для лечения COVID-19.

По информации журнала Forbes, состояние Евтушенкова в 2020 году оценивалось в 2,1 млрд долларов США. Среди его активов: АФК «Система» МТС, Ozon, Система-БиоТех и другие компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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