Посол РФ в Лондоне оценил инцидент с британским эсминцем

Британский эсминец Defender в Черном море нарушил соглашение 1986 года о предотвращении инцидентов на море. Такое мнение высказал посол России в Великобритании Андрей Келин.
По словам господина посла, эсминец участвовал в учениях НАТО Sea Breeze и зашел в территориальные воды России на три километра. Предупреждения кораблю делались каждые 10 минут, после чего он был остановлен силами Черноморского флота, сменил курс и покинул российские воды.
«Я думаю, это явное нарушение соглашения 1986 года о предотвращении инцидентов на море. Данное соглашение предполагает, что вы должны отвечать на требования», — сказал посол в среду в интервью британскому телеканалу Channel 4. Келин также упомянул о регулярных претензиях Лондона по поводу нахождения российских кораблей в Северном море, хотя оно и не входит в территориальные воды Великобритании.
Лондон утверждает, что корабль находился в водах Украины и никакого инцидента с применением российского оружия не было, сообщает RT, но представитель МИД РФ Мария Захарова, уже указала на нестыковки в этом заявлении, передает «
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