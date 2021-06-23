23 июня 2021

Посол РФ в Лондоне оценил инцидент с британским эсминцем

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Посол РФ в Великобритании указал на нарушение международного соглашения Фото:

Британский эсминец Defender в Черном море нарушил соглашение 1986 года о предотвращении инцидентов на море. Такое мнение высказал посол России в Великобритании Андрей Келин.

По словам господина посла, эсминец участвовал в учениях НАТО Sea Breeze и зашел в территориальные воды России на три километра. Предупреждения кораблю делались каждые 10 минут, после чего он был остановлен силами Черноморского флота, сменил курс и покинул российские воды.

«Я думаю, это явное нарушение соглашения 1986 года о предотвращении инцидентов на море. Данное соглашение предполагает, что вы должны отвечать на требования», — сказал посол в среду в интервью британскому телеканалу Channel 4. Келин также упомянул о регулярных претензиях Лондона по поводу нахождения российских кораблей в Северном море, хотя оно и не входит в территориальные воды Великобритании.

Лондон утверждает, что корабль находился в водах Украины и никакого инцидента с применением российского оружия не было, сообщает RT, но представитель МИД РФ Мария Захарова, уже указала на нестыковки в этом заявлении, передает «Царьград». Минобороны РФ назвало действия британского эсминца грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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