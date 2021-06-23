НОВАТЭК приглашает в ЯНАО японскую компанию

НОВАТЭК пригласил японскую компанию в совместный проект Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания НОВАТЭК ведет переговоры об участии японской компании Mitsui в строительстве газохимического комплекса (ГХК) по производству аммиака и водорода в районе поселка Сабетта (ЯНАО). Об этом журналистам рассказали источники, знакомые с ходом переговоров.

«НОВАТЭК может продать долю в проекте по производству аммиака „Обский ГХК“ японской Mitsui <…> японская компания может выступить также основным покупателей аммиака. Доля вхождения и основные условия пока не определены, но НОВАТЭК собирается оставить за собой контроль», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на собственные источники.

Ранее пресс-служба компании объявила о запуске проекта по строительству ГХК в Сабетте. В его финансировании приняли участие Газпромбанк и Сбербанк. В начале года НОВАТЭК подписала с китайской Shenergy Group договор на поставку в КНР более 3 млн тонн сжиженного природного газа за 15 лет, сообщает RT.