23 июня 2021

НОВАТЭК приглашает в ЯНАО японскую компанию

© Служба новостей «URA.RU»
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НОВАТЭК пригласил японскую компанию в совместный проект Фото:

Компания НОВАТЭК ведет переговоры об участии японской компании Mitsui в строительстве газохимического комплекса (ГХК) по производству аммиака и водорода в районе поселка Сабетта (ЯНАО). Об этом журналистам рассказали источники, знакомые с ходом переговоров.

«НОВАТЭК может продать долю в проекте по производству аммиака „Обский ГХК“ японской Mitsui <…> японская компания может выступить также основным покупателей аммиака. Доля вхождения и основные условия пока не определены, но НОВАТЭК собирается оставить за собой контроль», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Ранее пресс-служба компании объявила о запуске проекта по строительству ГХК в Сабетте. В его финансировании приняли участие Газпромбанк и Сбербанк. В начале года НОВАТЭК подписала с китайской Shenergy Group договор на поставку в КНР более 3 млн тонн сжиженного природного газа за 15 лет, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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