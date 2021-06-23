23 июня 2021

Биолог высказался о влиянии жары на распространение COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, жара, медицинская маска, хорошая погода, защитная маска, лишний вес, отдых, сидит на скамейке, маска на лицо, коронавирус
Жаркая погода может негативно сказаться на состоянии больных COVID людей, сказал Никитин Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Высокие летние температуры и солнечное излучение не имеют никакого влияния на коронавирус, его мутации и распространение. Об этом заявил профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Николай Никитин.

По его словам, связывать жаркую погоду и ускорение распространения вируса может лишь социальный фактор. «В жаркую погоду люди разъезжаются на отдых и меньше контактируют друг с другом. Яркое солнце и ультрафиолет никакого влияния на коронавирус не имеют. Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций», — сказал Никитин в интервью «радио Sputnik».

По словам биолога, жара может негативно сказаться на состоянии людей, которые уже болеют COVID-19. «В первую очередь это касается людей с проблемами кровеносной системы или болезнями сердца», — отметил Никитин. Теплая погода создает нагрузку на сердце, из-за чего состояние пациентов может ухудшиться, добавил ученый.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...