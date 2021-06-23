Биолог высказался о влиянии жары на распространение COVID

Жаркая погода может негативно сказаться на состоянии больных COVID людей, сказал Никитин Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Высокие летние температуры и солнечное излучение не имеют никакого влияния на коронавирус, его мутации и распространение. Об этом заявил профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Николай Никитин.

По его словам, связывать жаркую погоду и ускорение распространения вируса может лишь социальный фактор. «В жаркую погоду люди разъезжаются на отдых и меньше контактируют друг с другом. Яркое солнце и ультрафиолет никакого влияния на коронавирус не имеют. Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций», — сказал Никитин в интервью «радио Sputnik».

По словам биолога, жара может негативно сказаться на состоянии людей, которые уже болеют COVID-19. «В первую очередь это касается людей с проблемами кровеносной системы или болезнями сердца», — отметил Никитин. Теплая погода создает нагрузку на сердце, из-за чего состояние пациентов может ухудшиться, добавил ученый.