Аналитик предрек глобальный кризис

Андрей Русецкий предсказал глобальный долговой кризис через три-четыре года Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня. Переход ведущих экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может привести к долговому кризису через три-четыре года. Об этом рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций», аналитик Андрей Русецкий.

«Мы исходим из практичного подхода: после кризиса 2020 года государственный и корпоративный долг в мире вырос до уровней относительно экономики, который наблюдался только на момент окончания Второй мировой войны», — приводит «РИА Новости» слова Русецкого. Он отметил, что вопрос повышения ставок — это лишь вопрос времени.

По словам финансиста, большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС в июне высказались за повышение базовой ставки в 2023 году. Ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года. «У нас есть примерно 3-4 года до возможного долгового кризиса. Более структурные и длинные тренды сложнее прогнозировать», — подытожил он.

Ранее заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин также выступал с заявлением о приближающемся кризисе. По его словам, у Банка России есть необходимые инструменты поддержки экономики и населения, передает телеканал 360.