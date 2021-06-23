23 июня 2021
22 июня 2021

В Свердловской области предотвратят дефицит вакцины от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, вакцина, вакцинация, спутник v, гам-ковид-вак
Павел Креков сообщил, что в Свердловскую область доставят 70 тысяч доз вакцины Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловскую область доставят 70 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил заместитель председателя регионального оперштаба по противодействию COVID-19 Павел Креков.

«Уже завтра-послезавтра мы ожидаем поступления 70 тысяч доз вакцины», — приводятся слова Крекова в официальном telegram-канале регионального оперштаба. Отмечается, что в ближайшее после этого время ожидают поступление еще 40 тысяч доз вакцины.

По словам Крекова, такие поставки позволят избежать дефицита препарата в Свердловской области. Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Ранее источники URA.RU сообщали, что в Свердловской области заканчивается первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако в оперштабе сообщили, что в регионе создан значительный запас препарата.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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