В Свердловской области предотвратят дефицит вакцины от COVID

Павел Креков сообщил, что в Свердловскую область доставят 70 тысяч доз вакцины Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловскую область доставят 70 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил заместитель председателя регионального оперштаба по противодействию COVID-19 Павел Креков.

«Уже завтра-послезавтра мы ожидаем поступления 70 тысяч доз вакцины», — приводятся слова Крекова в официальном telegram-канале регионального оперштаба. Отмечается, что в ближайшее после этого время ожидают поступление еще 40 тысяч доз вакцины.

По словам Крекова, такие поставки позволят избежать дефицита препарата в Свердловской области. Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Ранее источники URA.RU сообщали, что в Свердловской области заканчивается первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако в оперштабе сообщили, что в регионе создан значительный запас препарата.