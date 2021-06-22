В Свердловской области заканчивается вакцина от коронавируса

Из-за нехватки первого компонента свердловчанам стали отказывать в вакцинации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В крупных городах Свердловской области заканчивается первый компонент вакцины от COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в свердловском оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Вакцина распределяется между медицинскими учреждениями всего региона, поэтому в отдельных поликлиниках или прививочных пунктах первый компонент вакцины, действительно, мог подойти к концу, в связи с высокой активностью уральцев, обращающихся за иммунизацией. В частности, такая ситуация характерна для крупных городов», — прокомментировали в оперштабе.

Там отметили, что в настоящее время в Свердловской области имеется запас неизрасходованной вакцины более 30 тысяч доз. Минздрав региона находится в постоянном взаимодействии с Минздравом РФ и профильными федеральными ведомствами по вопросу поставок вакцины против COVID-19, подчеркнули в оперштабе, поэтому дефицит будет быстро ликвидирован. В пресс-службе областного минздрава по всем вопросам вакцинации предложили обращаться в оперштаб.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на длинные очереди в пунктах вакцинации в торговых центрах и ситуации, когда человек пришел на прививку, а препарата ему не хватило. Кроме того, екатеринбуржцам начали звонить из поликлиник и сообщать, что их запись отменена из-за отсутствия препарата. Проблему подтвердил губернатор Евгений Куйвашев. Областные власти ждут поступления в регион более 100 тысяч доз в ближайшее время.