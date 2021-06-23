СКР: подросток в Перми зарезал 13-летнего школьника

23 июня в Перми 13-летний школьник получил смертельные ранения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Подросток в Перми напал с ножом на 13-летнего школьника, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю на своем сайте. От полученных ранений мальчик скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

«23 июня 2021 года в вечернее время подозреваемый, вооружившись ножом, на улице причинил 13-летнему знакомому ножевые ранения. Доставленный в больницу потерпевший, несмотря на оказанную медицинскую помощь, поздним вечером скончался», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. Пострадавшего на улице обнаружили случайные прохожие, которые и сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали в течение нескольких часов. «Им является 17-летний местный житель, который сообщил следователю, что совершил преступление на почве личной неприязни», — уточняется СУ СКР. В ближайшее время подозреваемого планируют заключить под стражу на период следствия и предъявить обвинение по п. «В» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).