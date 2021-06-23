Противников вакцинации от COVID в Москве лишат зарплаты и отпуска

Оперштаб Москвы обязал отстранять от работы непривитых сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В период отстранения от работы сотруднику, который не прошел вакцинацию, не начисляется зарплата и не включается в стаж, дающий право на отпуск. Об этом сообщается в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Подлежащие обязательной вакцинации граждане могут отказаться прививаться, но тогда они должны быть отстранены от работы», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб. Период отстранения от работы не будет зачисляться в трудовой стаж. Отмечается, что наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от коронавируса. «Сейчас нет системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», подытожили там.

Ранее стало известно, что с 24 июня в Московской области начнут действовать первые ограничения. Так, на массовые мероприятия в закрытых помещениях не могут собираться более 50 человек, а фуд-корты приостановят свою работу, передает телеканал 360.