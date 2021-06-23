Курганский университет впервые выпустит школьников-программистов

Выпускной для школьников пройдет в КГУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский госуниверситет проведет выпускной для первого набора школьников, которые обучались программированию в рамках проекта «Яндекс.Лицей». Об этом 24 июня на сайте вуза сообщила пресс-служба университета.

«В Курганском государственном университете 28 июня пройдет выпускной для 12 школьников, завершивших обучение в проекте „Яндекс.Лицей“», — рассказали в пресс-службе. Подростки два года учились программировать на языке Python.

В КГУ наставниками школьников были преподаватели кафедры «Программное обеспечение автоматизированных систем» института математики и интеллектуальных систем КГУ Аркадий Медведев и Олег Черепанов. Подростки изучали основы программирования, занимались созданием приложений с графическим интерфейсом и защитой проектов.

Ранее представители областного правительства сообщали, что в 2019 году конкурсный отбор в КГУ в рамках проекта прошли 30 школьников. В проекте также участвуют Шадринский государственный педагогический университет и Курганский технологический колледж им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова

Проект «Яндекс.Лицей» запустили в 2016 году, в регионе он появился в сентябре 2019 года. В нем участвуют учащиеся 8-10 классов. Данный проект был рекомендован автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика», связанной с одноименным нацпроектом.