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Тюменцы снова скупают гречку и туалетную бумагу на фоне пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Источник URA.RU сообщил, что на фоне новостей о третьей волне коронавируса тюменцы начали скупать крупы и туалетную бумагу Фото:
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Коронавирус COVID-19

На фоне новостей о третьей волне коронавируса тюменцы снова стали скупать крупы, консервы и туалетную бумагу. Об этом URA.RU сообщил источник в одной из крупных торговых сетей. Повышенный спрос на эти товары в магазинах и гипермаркетах уже наблюдался в марте 2020 года, во время первой волны COVID-19.

«Чаще стали покупать в больших количествах гречневую и ячневую крупы, рис. За раз берут по 10-12 пачек. То же самое — с консервами. Некоторые берут их целыми коробками. В основном, это покупатели среднего и пожилого возраста», — пояснил источник агентства на условиях анонимности.

Собеседник уточнил, что на складах торговой сети, в которой он работает, нет дефицита этих товаров. «Несмотря на повышенный интерес со стороны покупателей, и круп, и консервированной продукции, на складах хватает. Никакого ажиотажа в этом плане нет. Поставки осуществляются своевременно. Дефицита не предвидится», — пояснил он URA.RU.

В адрес крупнейших российских ритейлеров направлены запросы. Ранее URA.RU писало о том, что во время первой волны коронавируса в России был зафиксирован резкий рост спроса на крупы, макароны и средства гигиены. При этом, некоторые торговые сети на фоне повышенного спроса подняли цены на эти товары.

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