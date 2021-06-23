Свердловский губернатор: вакцины от COVID в Екатеринбурге нет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал, что в Екатеринбурге нет вакцины от коровинавируса. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.
«Рассказываю, что происходит в реальности: в Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины, в Екатеринбурге ее нет совсем — все оставшиеся дозы распределены между теми, кто давно записался в очередь на прививку», — написал глава региона в соцсетях. Куйвашев в посте также отметил, что федеральный оперштаб в ближайшие дни обещает отправить четыре миллиона доз вакцины «Спутник Лайт» в регионы, в том числе в Свердловскую область.
Ранее региональный оперштаб сообщал, что в Свердловскую область доставят 70 тысяч доз вакцины от коронавируса. Ее поступление ожидается в ближайшие дни. После в регион поступят еще 40 тысяч доз вакцины.
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