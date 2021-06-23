Свердловский губернатор: вакцины от COVID в Екатеринбурге нет

В Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал, что в Екатеринбурге нет вакцины от коровинавируса. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.

«Рассказываю, что происходит в реальности: в Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины, в Екатеринбурге ее нет совсем — все оставшиеся дозы распределены между теми, кто давно записался в очередь на прививку», — написал глава региона в соцсетях. Куйвашев в посте также отметил, что федеральный оперштаб в ближайшие дни обещает отправить четыре миллиона доз вакцины «Спутник Лайт» в регионы, в том числе в Свердловскую область.

Ранее региональный оперштаб сообщал, что в Свердловскую область доставят 70 тысяч доз вакцины от коронавируса. Ее поступление ожидается в ближайшие дни. После в регион поступят еще 40 тысяч доз вакцины.

Евгений Куйвашев рассказал, что 24 июня на склад ГАУ «Фармация» поступило 36 тысяч доз вакцины «Спутник V» Скрин: Евгений Куйвашев/Instagram