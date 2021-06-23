23 июня 2021
22 июня 2021

Свердловский губернатор: вакцины от COVID в Екатеринбурге нет

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Прививка врачей российской вакциной Спутник V от новой коронавирусной инфекции. Екатеринбург, спутник v, лекарство от covid, вакцина от коронавируса, гам ковид вак
В Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал, что в Екатеринбурге нет вакцины от коровинавируса. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.

«Рассказываю, что происходит в реальности: в Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины, в Екатеринбурге ее нет совсем — все оставшиеся дозы распределены между теми, кто давно записался в очередь на прививку», — написал глава региона в соцсетях. Куйвашев в посте также отметил, что федеральный оперштаб в ближайшие дни обещает отправить четыре миллиона доз вакцины «Спутник Лайт» в регионы, в том числе в Свердловскую область.

Ранее региональный оперштаб сообщал, что в Свердловскую область доставят 70 тысяч доз вакцины от коронавируса. Ее поступление ожидается в ближайшие дни. После в регион поступят еще 40 тысяч доз вакцины.

Евгений Куйвашев рассказал, что 24 июня на склад ГАУ «Фармация» поступило 36 тысяч доз вакцины «Спутник V»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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