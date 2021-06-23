В ХМАО депутат в суде доказала чиновникам незаконность увольнения

Депутату думы Сургутского района Гульнаре Рытовой удалось восстановиться на работе через суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Депутат думы Сургутского района Гульнара Рытова восстановилась в должности заведующей детсадом «Рябинка» в поселка Барсово, после того, как выиграла суд в районной мэрии. Об этом URA.RU сообщила сама народная избранница.

«Сургутский районный суд восстановил меня в должности. Это решение сразу же вступило в законную силу и я уже сегодня вышла на работу. Кроме того, мне присуждена выплата в 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В разбирательства принимала участие также и районная прокуратура, которая зафиксировала нарушения, допущенные чиновниками, при процедуре моего увольнения», — прокомментировала Рытова.

Она также добавила, что намерена продолжать работу в учреждении. Но при этом не собирается отказываться от планов по участию в выборах в думу Сургутского района. «Но я приняла решение о выходе из „Единой России“. После всего, что со мной произошло, считаю, что партии не нужны адекватные и преданные ей люди, она не встала на защиту интересов своих членов», — резюмировала Рытова. В пресс-службе администрации Сургутского района заявили, что исковые требования Рытовой были удовлетворены частично. «После получения решения суда, учредителем будут приняты дальнейшие решения», — прокомментировали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что Рытова была уволена с позиции заведующей детского сада по итогам проверки мэрии. По ее мнению, это произошло по политическим мотивам, поскольку она объявила о своем желании переизбраться на осенних выборах, но не прошла согласование с руководством районной мэрии.