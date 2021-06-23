Компания Пумпянского отбирает бесплатную парковку у VIP-дома

Жители дома ЖК «Крыловъ-2» уже обратились с жалобами в Генпрокуратуру РФ, к полпреду президента в УрФО и областному омбудсмену Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Группа Синара» (принадлежит бизнесмену Дмитрию Пумпянскому) планирует открыть платную парковку на своем участке, который находится во дворе жилого комплекса «Крыловъ» в Екатеринбурге. Собственники квартир через суд пытаются оспорить право компании. Первое заседание по делу в свердловском арбитраже состоялось 24 июня, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Иск от товарищества собственников недвижимости «Татищева 47а» (второй корпус ЖК «Крыловъ») к АО «Группа Синара» был подан 11 мая. По словам собственников квартир второй очереди жилого комплекса, земельный участок между домами является единственной дорогой, через которую можно попасть во двор и проехать к платным паркингам. По их мнению, установка платной парковки на этом месте является злоупотреблением правом собственности «Группы Синара».

«Мы полагаем, что заявлен безосновательный иск. Вопрос проезда или прохода решается в другом порядке — установлением сервитута. Этот вопрос рассматривается в Верх-Исетском районном суде. Мы никогда не препятствовали заезду к зоне парковок, но у нас есть обязанность содержать этот земельный участок. Мы можем его использовать по своему усмотрению. Мы в праве установить там парковочные места, получать эти деньги и тратить на благоустройство собственного участка», — уточнила представитель «Группы Синара».

В итоге судья Екатерина Абдрахманова определила подключить к этому делу в качестве третьих лиц региональное управление Росреестра, администрацию Екатеринбурга, УК «Столица» (организатор парковки на участке), «Синара-Девелопмент» и ПАО Сбербанк (участок находится в залоге у банка). Следующее заседание состоится 11 августа.

Двухсекционный жилой комплекс бизнес-класса «Крыловъ» расположен недалеко от стадиона «Екатеринбург-Арена». На первых уровнях дома располагаются салон красоты, детский клуб, магазины и офисы. Внутренняя инфраструктура включает в себя закрытый благоустроенный двор с детскими площадками, единую службу рецепции. Безопасность осуществляется с помощью системы видеонаблюдения. Застройщиком ЖК «Крыловъ» является «Синара—Девелопмент».