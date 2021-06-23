В Кургане автобус сбил ребенка на переходе

Водитель автобуса ПАЗ наехал на девочку, переходившую дорогу по переходу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автобус ПАЗ сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на улице Карла Маркса в Кургане. Об этом 24 июня URA.RU сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения городского отдела ГИБДД.

ДТП произошло днем 23 июня возле дома по улице Карла Маркса, 106. «Водитель 1976 года рождения, управляя автобусом ПАЗ 32054, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автобуса», — рассказали в ГИБДД. Девочка получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.

Ранее URA.RU сообщало, что 11 мая в Кургане автобус ПАЗ сбил ребенка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Школьника 2011 года рождения доставили в Курганскую областную детскую больницу имени Красного Креста.

Обновлено в 14.15 (уральское время): «По факту травмирования ребенка на пешеходном переходе в г. Кургане прокуратура организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе и в деятельности перевозчика», — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.