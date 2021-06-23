23 июня 2021

Из больницы Нижнего Тагила массово увольняются врачи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, врач, больница, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль
В больнице №1 Нижнего Тагила массово увольняются врачи Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В городской больнице №1 в Нижнем Тагиле во время наплыва больных коронавирусом массово увольняются врачи, из-за чего оставшиеся вынуждены работать в два раза больше. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к руководству больницы.

«Оттуда уходят терапевты и врачи ковидных бригад. Работать некому. В поликлинике (примыкает к ГБ №1 — прим. URA.RU) за последнее время четыре-пять врачей ушло. Среди них эндокринолог, лор, терапевт. Рассчитываются и медсестры. Уходят работники ковидных бригад», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что врачи, которые не уволились, отвечают за два городских участка вместо одного. Однако за это они не получают доплаты.

В самой больнице проблемы связывают с работой действующего главврача Александра Павловских. «В ГБ №1 постоянно происходят разборки, особенно когда появился новый главный врач», — рассказал источник. Отмечается, что главврач вынуждал врачей уволиться, давил на них психологически.

URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального минздрава и пресс-службу больницы. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области наблюдается взрывной рост заболеваний коронавирусом. На 24 июня в регионе было обнаружено 198 новых случаев COVID-19.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...