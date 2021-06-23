Из больницы Нижнего Тагила массово увольняются врачи

В больнице №1 Нижнего Тагила массово увольняются врачи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В городской больнице №1 в Нижнем Тагиле во время наплыва больных коронавирусом массово увольняются врачи, из-за чего оставшиеся вынуждены работать в два раза больше. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к руководству больницы.

«Оттуда уходят терапевты и врачи ковидных бригад. Работать некому. В поликлинике (примыкает к ГБ №1 — прим. URA.RU) за последнее время четыре-пять врачей ушло. Среди них эндокринолог, лор, терапевт. Рассчитываются и медсестры. Уходят работники ковидных бригад», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что врачи, которые не уволились, отвечают за два городских участка вместо одного. Однако за это они не получают доплаты.

В самой больнице проблемы связывают с работой действующего главврача Александра Павловских. «В ГБ №1 постоянно происходят разборки, особенно когда появился новый главный врач», — рассказал источник. Отмечается, что главврач вынуждал врачей уволиться, давил на них психологически.

URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального минздрава и пресс-службу больницы. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области наблюдается взрывной рост заболеваний коронавирусом. На 24 июня в регионе было обнаружено 198 новых случаев COVID-19.