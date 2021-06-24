Боксеры вызвали российских футболистов на бой после вылета с Евро

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Командный кубок России по боксу среди мужчин в КРК «Уралец». Екатеринбург, спорт, бокс, боксерский ринг, бой, боксерский поединок, кубок России по боксу
Боксеры планируют провести тренировку с футболистами после Олимпийских игр Фото:

Российские боксеры хотят провести совместную тренировку с игроками сборной России по футболу после того, как команда вылетела с чемпионата Европы-2020. В Федерации бокса России (ФБР) рассчитывают, что таким образом им удастся мотивировать футболистов на более успешную игру. Предложение о тренировке ФБР направит в Российский футбольный союз в ближайшее время, сообщил URA.RU генеральный секретарь федерации Кирилл Щекутьев.

«Нам — боксерскому сообществу — после Евро показалось, что у футболистов сборной страны не горят глаза. Сборная России по боксу хотела бы объяснить, что значит любить страну и биться за нее. Ведь боксер выходит в ринг без единого рубля и готов умереть за свою страну. А у футболистов такого нет, они думают о деньгах», — считает Щекутьев.

Кирил Щекутьев (в синем галстуке) готов организовать тренировку между боксерами и футболистами
Фото:

Федерация бокса планирует провести тренировку после того, как российские боксеры выступят на Олимпийских играх в Токио (пройдут 23 июля — 8 августа). По задумке федерации, сначала участники тренировки сыграют в футбол для разминки, а затем отработают боксерские удары. «Футболисты поучатся, как держать удар», — добавил Щекутьев. Руководить процессом будет главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

На групповом этапе Евро-2020 сборная Россия по футболу сыграла три матча: проиграла Бельгии — 3:0, обыграла команду Финляндии — 1:0, уступила Дании — 4:1. Последний матч был решающим, после него российские футболисты покинули турнир.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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