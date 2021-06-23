Свердловскому политику вынесли приговор за убийство

Трагедия случилась на охоте с участием депутата от ЛДПР Александра Коркина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Серовский районный суд признал депутата свердловского заксобрания виновным в убийстве по неосторожности екатеринбургского бизнесмена Сергея Титова. Как сообщил URA.RU сам Александр Коркин, ему назначили наказание в виде года ограничения свободы.

«Год ограничения свободы и выплата в размере 500 тысяч рублей вдове и матери погибшего», — пояснил депутат. Он намерен обжаловать приговор: по его мнению, вина в суде доказана не была.

Как писало URA.RU, трагедия случилась во время катания на лодке по реке Лозьва. Группа свердловчан, в составе которой был Коркин, депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Торощин и бизнесмен Сергей Титов 5 сентября 2019 года поехала на охоту на катерах. Во время прогулки Сергей Титов получил огнестрельное ранение в голову. Пострадавшего прооперировали, а затем перевезли в больницу Карпинска, где он скончался. Коркин утверждает, что ружье выстрелило само после того, как катер тряхнуло. Следствие настаивает на том, что оружие находилось в руках депутата. Вдова и мать покойного подозревают умысел со стороны парламентария.

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