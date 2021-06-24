24 июня 2021
23 июня 2021

Курганскую COVID-больницу оштрафовали на 200 тысяч рублей. «Существует угроза жизни пациентам»

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганскую больницу оштрафовали Фото:
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Коронавирус COVID-19

Курганскую больницу №2, где находится госпиталь для пациентов с коронавирусом, оштрафовали на 200 тысяч рублей. Управление Ростехнадзора выявило нарушения при использовании оборудования для ИВЛ, что создает угрозу жизни и здоровья пациентов и персонала. Информация об этом содержится в материалах арбитражного суда Курганской области.

Больница использует опасный объект с газификаторами кислорода и пункта закиси азота. «Эксплуатация оборудования создает угрозу для жизни и здоровья персоналу учреждения, а также пациентов, страдающих от COVID-19, в том числе подключенных к аппаратам жизнеобеспечения. Аппараты ИВЛ работают при помощи цистерны транспортной криогенной (отсутствует паспорт) и газификаторов кислорода (не пройдено освидетельствование)», — указано в решении суда.

В сведениях о проверке перечислено 12 нарушений. Они касаются отсутствия лицензии на эксплуатацию опасного объекта, договора на обслуживание аварийной службой и т. д. По открытым данным информационной системы Сбис, нарушения пока не устранены.

Больница пыталась через суд снизить штраф в два раза до 100 тысяч рублей. Но суд не пошел навстречу медучреждению. «Решение о привлечении к административной ответственности является законным и обоснованным, суд принимает решение об отказе в удовлетворении требования заявителя», — говорится в деле.

В депздрав Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU ранее сообщало, что в Челябинске в октябре 2020 года произошел взрыв на кислородной станции горбольницы №2. Причиной стало использование нештатного оборудования. Взрыв в декабре 2020 года также произошел в хранилище кислородных баллонов астраханской инфекционной клинической больницы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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