Губернатор Шумков нашел способ повысить курганцам зарплаты

Губернатор Вадим Шумков попросил бизнес повысить зарплаты за счет снижения тарифа на электроэнергию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к предпринимателям региона с просьбой поднять зарплаты. По его словам, на выплаты сотрудникам можно направить деньги, сэкономленные благодаря снижению тарифов на электроэнергию. Глава Зауралья опубликовал обращение на своих страницах в соцсетях.

Шумков объяснил, что с 1 июля благодаря поддержке уральского полпреда Владимира Якушева и губернаторов Александра Моора (Тюменская область), Натальи Комаровой (ХМАО) и Дмитрия Артюхова (ЯНАО) в Курганской области тариф на передачу электроэнергии снизится до 26% для предприятий и бюджетных учреждений. «Снижение энерготарифов приведет к экономии средств в целом по Курганской области для категории „прочие потребители“ в общем размере порядка 1,5 млрд рублей», — рассказал губернатор Зауралья.

Вадим Шумков обратился к руководителям предприятий с просьбой сумму получаемой экономии направлять на повышение заработной платы работников. Он добавил, что бюджет будет делать это автоматически. «Много раз, обсуждая вопросы господдержки приобретения нового производственного оборудования, слышал от коллег из бизнеса о том, как сложно найди хороших квалифицированных сотрудников, чтобы стартовали новые проекты. Все так. Но успешным или неуспешным любой проект и любое предприятие делают люди. А людям надо платить. Сейчас для этого появляется дополнительный ресурс», — прокомментировал глава Зауралья.

По оценке социолога Сергея Ширяева, даже если не все предприниматели прислушаются к губернатору, эффект будет заметен. «Курганской области есть куда расти, средняя зарплата в регионе одна из самых низких. И губернатор лично всеми ресурсами пытается решать эту проблему: через просьбы, обращения, создавая инструменты сокращения издержек», — отметил эксперт в разговоре с URA.RU.

Ранее агентство сообщало, что в Курганской области тариф снизится за счет создания единой энергозоны с Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО. При этом в регионах Тюменской «матрешки» тариф вырастет всего лишь на 1%. Напомним, проект курировали вице-премьеры Юрий Борисов и Александр Новак. Его поддержали глава правительства Михаил Мишустин и президент Владимир Путин.