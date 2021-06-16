Четыре уральских губернатора выполнили федеральную задачу

С 1 июля в Курганской области резко снизится тариф на электроэнергию для бизнеса и бюджетных организаций (категория потребителей «прочие»). Это произойдет за счет создания единой энергозоны с Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО. Все ключевые документы для установления единых тарифов уже подписаны.
Тариф для категории «прочие» в Курганской области пока еще выше, чем в соседних северных регионах. Это объясняется объективными причинами: в «матрешке» развитая промышленность, количество потребителей (в том числе нефтяников и газовиков) позволяет держать тарифы на низком уровне. В небогатом Зауралье потребителей меньше, соответственно расходы на передачу им электроэнергии выше, поэтому и цена киловатт дороже. Создание единой энергозоны, то есть объединение в одну систему всех потребителей четырех регионов, обсуждалось еще в двухтысячные годы, но только сейчас удалось запустить этот механизм.
Проект курировал вице-премьер Юрий Борисов. Его поддержали федеральное правительство и президент Владимир Путин. Итоговое решение закрепили все четыре губернатор уральских регионов, вошедших в единую энергозону: Александр Моор (Тюменская область), Наталья Комарова (ХМАО), Дмитрий Артюхов (Ямал), Вадим Шумков (Зауралье).
Для предприятий и бюджетных организаций северных регионов тариф вырастет примерно на 1%. При этом для Зауралья падение тарифа на услуги по передаче электроэнергии составит от 17 до 26% в зависимости от уровня напряжении. Например, для главных промышленных центров региона «КурганМашЗавод», «Корвет» и «Курганстальмост» тариф упадет на 18,9% (или минус 9% от конечной цены). Для учреждений здравоохранения, образования, всего среднего бизнеса, лесоперерабатывающих и строительных предприятий — на 22,5%. Эффект ощутят на себе абсолютно все промышленные и бюджетные организации.
«У меня литейное производство идет в убыток. Мы вложили в литейку 4 миллиона евро, и она не может выйти на полный объем, потому что не можем конкурировать. В себестоимости 40% — это электроэнергия. При создании единой энергозоны у меня снизится себестоимость примерно на 10%. Этого как раз хватит, чтобы я мог конкурировать по всему УрФО», — сразу же подсчитал сенатор Совета Федерации, председатель совета директоров «Курганприбор» Сергей Муратов, только услышав новость о создании единой энергозоны.
«Это сразу оживит производства Курганской области, особенно высокотехнологические и энергоемкие. Я честно скажу — сколько живу в Курганской области, столько слышу про снижение тарифов. Я уже боюсь верить, но если это действительно решится, то Вадим Михайлович [Шумков] впишет себя золотыми буквами в историю Курганской области», — добавил известный промышленник.
По предварительной оценке, бюджетные потребители Курганской области сэкономят 130 млн рублей в год, промышленность — 645 млн рублей в год, непромышленные предприятия — почти 400 млн рублей, прочие — около 50 млн. По данным URA.RU, предприятия, получающие экономический эффект от новых тарифов, обязались направить всю экономию на увеличение заработной платы сотрудников.
Политолог Александр Безделов вспоминает, что были попытки прямых финансовых субсидий от северных регионов в бюджет Курганской области, однако эффект оказался не слишком значительным. «Фактически, это субсидирование экономики Курганской области, но не прямое. Безусловно, это более эффективный способ, поскольку заставляет власти работать и искать инвесторов. Для региона это крайне важный шаг, и федеральное руководство идет в правильном направлении», — отметил Безделов.
Социолог Сергей Ширяев отмечает, что в Курганской области еще до создания единой энергозоны активно работали над повышением инвестиционной привлекательности региона. «Высокий тариф для бизнеса был одним из сдерживающих факторов, который не позволял инвесторам заходить в область. Нельзя забывать про возможности новых индустриальных парков. Создаются инструменты, которые облегчают бизнесу заход, экономят его время и деньги. Со снижением тарифа велика вероятность, что и бизнес-активность увеличится и инвестпривлекательность региона заметно поправит позиции. Не мгновенно, но движение вверх будет точно», — отмечает Ширяев.
«Создание энергозоны — это результат серьезного и системного совместного труда федеральных министерств и ведомств, руководителей четырех субъектов РФ и просто идеологов того, что это правильно и это обязательно станет федеральным трендом. Именно это сейчас и наблюдаем! Равные условия жизни для всех жителей субъектов РФ и для бизнеса. Разве не этот посыл сейчас наблюдаем в стране? А что касается цифр — жители тюменской „матрешки“ действительно не заметят изменений. При этом в Курганской области — тюменские тарифы на электроэнергию. Действительно знаковое и очень долгожданное событие!» — прокомментировал директор Сибирско-Уральской энергетической компании Данил Анучин.
По оценке председателя комитета по энергетике Госдумы Павла Завального, создание единой энергозоны — это только первый шаг. «Для небогатых регионов страны нужны целевые программы экономического развития. Чтобы процесс модернизации территорий происходил не только за счет соседей-доноров. Тогда это всем пойдет на пользу», — добавил Завальный.
Также единые энергозоны будут созданы в Республике Алтай и Алтайском крае, Республике Тыва и Иркутской области, Республике Калмыкия и Ростовской области, Санкт- Петербурге и Ленинградской области. Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область вошла в список самых депрессивных регионов России, после чего премьер-министр Михаил Мишустин принял индивидуальную программу социально-экономического развития региона.
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