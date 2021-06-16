Четыре уральских губернатора выполнили федеральную задачу

Уральские губернаторы запустили пилотный проект: единые энергозоны спасут депрессивные регионы России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 июля в Курганской области резко снизится тариф на электроэнергию для бизнеса и бюджетных организаций (категория потребителей «прочие»). Это произойдет за счет создания единой энергозоны с Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО. Все ключевые документы для установления единых тарифов уже подписаны.

Тариф для категории «прочие» в Курганской области пока еще выше, чем в соседних северных регионах. Это объясняется объективными причинами: в «матрешке» развитая промышленность, количество потребителей (в том числе нефтяников и газовиков) позволяет держать тарифы на низком уровне. В небогатом Зауралье потребителей меньше, соответственно расходы на передачу им электроэнергии выше, поэтому и цена киловатт дороже. Создание единой энергозоны, то есть объединение в одну систему всех потребителей четырех регионов, обсуждалось еще в двухтысячные годы, но только сейчас удалось запустить этот механизм.

Губернатор Вадим Шумков не зря столько ресурсов потратил на создание индустриальных парков: с новыми тарифами это сыграет в плюс региону Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Проект курировал вице-премьер Юрий Борисов. Его поддержали федеральное правительство и президент Владимир Путин. Итоговое решение закрепили все четыре губернатор уральских регионов, вошедших в единую энергозону: Александр Моор (Тюменская область), Наталья Комарова (ХМАО), Дмитрий Артюхов (Ямал), Вадим Шумков (Зауралье).

Для предприятий и бюджетных организаций северных регионов тариф вырастет примерно на 1%. При этом для Зауралья падение тарифа на услуги по передаче электроэнергии составит от 17 до 26% в зависимости от уровня напряжении. Например, для главных промышленных центров региона «КурганМашЗавод», «Корвет» и «Курганстальмост» тариф упадет на 18,9% (или минус 9% от конечной цены). Для учреждений здравоохранения, образования, всего среднего бизнеса, лесоперерабатывающих и строительных предприятий — на 22,5%. Эффект ощутят на себе абсолютно все промышленные и бюджетные организации.

Главный промышленник Зауралья Сергей Муратов (справа) уже подсчитал — теперь курганские заводы смогут конкурировать с предприятиями из других регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«У меня литейное производство идет в убыток. Мы вложили в литейку 4 миллиона евро, и она не может выйти на полный объем, потому что не можем конкурировать. В себестоимости 40% — это электроэнергия. При создании единой энергозоны у меня снизится себестоимость примерно на 10%. Этого как раз хватит, чтобы я мог конкурировать по всему УрФО», — сразу же подсчитал сенатор Совета Федерации, председатель совета директоров «Курганприбор» Сергей Муратов, только услышав новость о создании единой энергозоны.

«Это сразу оживит производства Курганской области, особенно высокотехнологические и энергоемкие. Я честно скажу — сколько живу в Курганской области, столько слышу про снижение тарифов. Я уже боюсь верить, но если это действительно решится, то Вадим Михайлович [Шумков] впишет себя золотыми буквами в историю Курганской области», — добавил известный промышленник.

По предварительной оценке, бюджетные потребители Курганской области сэкономят 130 млн рублей в год, промышленность — 645 млн рублей в год, непромышленные предприятия — почти 400 млн рублей, прочие — около 50 млн. По данным URA.RU, предприятия, получающие экономический эффект от новых тарифов, обязались направить всю экономию на увеличение заработной платы сотрудников.

Нефтяники и газовики потребляют столько электроэнергии, что это давало северным регионам возможность держать низкие тарифы. Теперь их «поддержка» распространится на Зауралье Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Политолог Александр Безделов вспоминает, что были попытки прямых финансовых субсидий от северных регионов в бюджет Курганской области, однако эффект оказался не слишком значительным. «Фактически, это субсидирование экономики Курганской области, но не прямое. Безусловно, это более эффективный способ, поскольку заставляет власти работать и искать инвесторов. Для региона это крайне важный шаг, и федеральное руководство идет в правильном направлении», — отметил Безделов.

Социолог Сергей Ширяев отмечает, что в Курганской области еще до создания единой энергозоны активно работали над повышением инвестиционной привлекательности региона. «Высокий тариф для бизнеса был одним из сдерживающих факторов, который не позволял инвесторам заходить в область. Нельзя забывать про возможности новых индустриальных парков. Создаются инструменты, которые облегчают бизнесу заход, экономят его время и деньги. Со снижением тарифа велика вероятность, что и бизнес-активность увеличится и инвестпривлекательность региона заметно поправит позиции. Не мгновенно, но движение вверх будет точно», — отмечает Ширяев.

«Создание энергозоны — это результат серьезного и системного совместного труда федеральных министерств и ведомств, руководителей четырех субъектов РФ и просто идеологов того, что это правильно и это обязательно станет федеральным трендом. Именно это сейчас и наблюдаем! Равные условия жизни для всех жителей субъектов РФ и для бизнеса. Разве не этот посыл сейчас наблюдаем в стране? А что касается цифр — жители тюменской „матрешки“ действительно не заметят изменений. При этом в Курганской области — тюменские тарифы на электроэнергию. Действительно знаковое и очень долгожданное событие!» — прокомментировал директор Сибирско-Уральской энергетической компании Данил Анучин.

По оценке председателя комитета по энергетике Госдумы Павла Завального, создание единой энергозоны — это только первый шаг. «Для небогатых регионов страны нужны целевые программы экономического развития. Чтобы процесс модернизации территорий происходил не только за счет соседей-доноров. Тогда это всем пойдет на пользу», — добавил Завальный.

Также единые энергозоны будут созданы в Республике Алтай и Алтайском крае, Республике Тыва и Иркутской области, Республике Калмыкия и Ростовской области, Санкт- Петербурге и Ленинградской области. Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область вошла в список самых депрессивных регионов России, после чего премьер-министр Михаил Мишустин принял индивидуальную программу социально-экономического развития региона.