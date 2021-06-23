Тюменская учительница заразила учеников коронавирусом после отказа от вакцинации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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Тюменской школьной учительнице грозит штраф в полмиллиона рублей за то, что после отказа от вакцинации она заболела коронавирусом и заразила четверых учеников. Об этом во время совещания с руководителями сузов и вузов заявила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, передает региональный оперштаб. Она добавила, что теперь педагоги, отказавшиеся от вакцинации, обязаны будут дать расписку о том, что они предупреждены о последствиях.

«Прививка от коронавируса — это забота не только о своем здоровье. В регионе уже есть случай, когда учительница в одном из муниципальных образований не захотела прививаться, заполнила письменный отказ, а потом заболела. При этом заразила четверых школьников. Виновнику грозит административный штраф до 500 тысяч рублей. Важно помнить, если такие действия привели к смерти человека, за это предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы до 5 лет», — отметила Кузнечевских в ходе совещания.

Кузнечевских поручила руководителям средних и высших учебных заведений взять с педагогов, которые отказались от вакцинации, расписки о том, что они предупреждены от возможных последствий. Она добавила, что для вакцинации педагогического состава медицинские работники готовы выезжать в учебные заведения.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменских поликлиниках возникают очереди на вакцинацию из-за того, жители города игнорируют порядок ее проведения. Записаться на прививку заранее можно через портал «Госуслуги» или по номеру 122.