В Тюмени назвали причину очередей на вакцинацию от коронавируса

Тюменцы пытаются встать в живую очередь на вакцинацию в поликлиниках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В тюменских поликлиниках очереди на вакцинацию возникают из-за того, что горожане игнорируют порядок ее проведения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Там уточнили, что прежде чем пойти в поликлинику на прививку, нужно записаться на нее через портал госуслуг или по номеру 122. Но тюменцы все равно пытается организовать в больницах живую очередь на вакцинацию.

«Сейчас, из-за возросшего ажиотажа на поставку вакцины, тюменцы в большом количестве идут в поликлинику без записи. Мы стараемся никому не отказывать, но из-за этого уже начали поступают жалобы от тех, кто не смог попасть в назначенное ему время», — отметили в департаменте.

Там уточнили, что сделать прививку от коронавируса в формате живой очереди можно во временных пунктах вакцинации. Такие, например, есть в торговых центрах. В ведомстве добавили, что в Тюменской области план по вакцинации выполнен на 40%. Первый компонент вакцины получили порядка 289 тыс. человек, полный курс прошли 211 тыс. человек.

Как ранее указывало URA.RU, жители Ишима заявили в соцсетях о том, что в городе закончилась вакцина от коронавируса. Позже в департаменте здравоохранения пояснили, что препарат временно отсутствовал только в одной из городских поликлиник. Там добавили, что вакцина в регион поступает в достаточном количестве.