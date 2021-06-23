23 июня 2021
22 июня 2021

В Новом Уренгое закончилась вакцина от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация в поликлинике ЦГКБ №3. Екатеринбург, covid19, coronavirus, лекарство от covid, вакцина от коронавируса, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Неизвестно, когда привезут следующую партию препарата Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вакцинацию против COVID в Новом Уренгое приостановили на неопределенное время — закончился препарат «Гам-КОВИД-Вак» (вакцина «Спутник V»). Об этом URA.RU сообщил источник в здравоохранении ЯНАО.

«На прививку от коронавируса в Новом Уренгое сейчас не записаться, так как первый компонент вакцины закончился. Так что в пунктах сейчас прививают только тех, кому нужно ставить второй компонент», — рассказал инсайдер.

Источник уточняет, что в город в скором времени должны доставить новую партию вакцины, однако точного времени он не знает. В департаменте здравоохранения ЯНАО агентству пообещали уточнить информацию и подготовить комментарий. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что прибывшие на этой недели в ЯНАО пять тысяч доз вакцины могут стать последними на неопределенный срок. В Салехарде люди выстраиваются в очередь, чтобы успеть вакцинироваться.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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