Источник: в ЯНАО возможны перебои с поставками вакцины от COVID

На прививочных пунктах в Салехарде люди выстраиваются в очереди (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Порядка пяти тысяч доз вакцины от коронавируса, которые поступят на этой неделе в ЯНАО, могут стать последними на неопределенный период. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном медицинском сообществе.

«До конца недели на Ямал придет около пяти тысяч доз вакцины. И в ближайшие недели на поставки рассчитывать не приходится. Есть регионы, где она ситуация хуже, чем в ЯНАО, поэтому все потоки перенаправлены туда, где вакцина нужнее. Есть основания полагать, что в ямальских пунктах вакцинации в ближайшее время возникнут проблемы и выстроятся очереди», — рассказывает собеседник в медицинских кругах.

Жители ямальской столицы, между тем, утверждают: очереди уже выстраиваются, часов работы развернутых в Салехарде дополнительных прививочных пунктов не хватает, люди ругаются на невозможность быстрой вакцинации. Из-за этого якобы медики уже увеличили приемные часы и направили дополнительные силы из числа среднего медперсонала.

«С 23 июня в Салехарде продлён режим работы пунктов вакцинации до 18 часов. В Культурно-деловом центре (КДЦ) по адресу Арктическая, 1 пункт работает с 09.00 до 18.00, в кабинете 109 в поликлинике по адресу ул. Мира, 39 — с 11.00 до 18.00», — сообщили в департаменте здравоохранения. При этом в ведомстве уточнили, что не владеют информацией о якобы перенаправленных поставках, а ямальцы сами создают ажиотаж в преддверии отпусков и на фоне открывшихся зарубежных курортов.

Ранее жители региона пожаловались на отсутствие возможности типа выбора вакцины на прививочных пунктах. В некоторых учреждениях имеется возможность вакцинироваться только препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).