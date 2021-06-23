Тюмень и Омск вместе выдвинули кандидатов в Госдуму от КПРФ

В Государственную думу от тюменского обкома КПРФ будут баллотироваться два кандидата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В региональную группу №30 по выдвижению кандидатов в депутаты Государственной думы от КПРФ вошли Тюменская и Омская области. Такое решение было принято на XVII съезде партии в Москве. Скан документа с соответствующим решением имеется в распоряжении редакции.

«Региональная группа №30 — Омская область, Тюменская область», — указано в этом документе. В региональный список кандидатов в депутаты Государственной думы от Тюменской и Омской областей вошли:

Соболев Виктор Иванович (член ЦК КПРФ);

Алехин Андрей Анатольевич (г.Омск);

Смолин Олег Николаевич (г.Омск);

Чепик Александр Федорович (г.Тюмень);

Ткачев Константин Германович (г.Омск);

Левченко Иван Григорьевич (г.Тюмень);

Анодина Алла Юрьевна (г.Омск).

В ЦК КПРФ Тюменской области от комментариев отказались. Там пояснили, что первый секретарь обкома Тамара Казанцева находится в Москве, а в ее отсутствие комментировать какую-либо информацию о результатах съезда никто не будет.

Ранее URA.RU писало о том, что партийный список региональной группы №9 (ХМАО, ЯНАО, Тюменская и Курганская области) партии «Единая Россия» возглавил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Также в него вошли тюменцы Эрнест Валеев, Ольга Швецова и Луиза Носкова.