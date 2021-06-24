Адвокат экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева Александр Вершинин приговорен к 2,5 года лишения свободы за посредничество при передаче взятки. Он должен был передать от вора в законе Василия Христофорова (Васи Воскреса) 300 тысяч долларов за невозбуждение уголовного дела по «антиворовской» статье УК РФ.
«Никулинский суд Москвы приговорил адвоката Александра Вершинина к двум с половиной годам колонии общего режима по обвинению в посредничестве при передаче взятки (ч. 5 ст. 291.1 УК)», — сообщает РКБ со ссылкой на пресс-службу суда. Отмечается, что после освобождения Вершин три года не сможет заниматься адвокатской деятельностью.
По версии следствия, к адвокату обратились предприниматели Алексей Добрынин и Владислав Шаповалов — последний ранее работал в главном управлении уголовного розыска МВД. Они сообщили, что на доверителя Вершинина, вора в законе Васю Воскреса, заведено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Адвокат передал эту информацию криминальному авторитету и пообещал освободить его от уголовного преследования за 300 тысяч долларов. Его задержали во время передачи денег.
Защитник Вершинина Алексей Кирсанов заявил, что приговор необоснован и он будет подавать апелляцию. По словам адвоката, у его подзащитного два заболевания, которые препятствуют содержанию под стражей.
Вершинин защищал интересы бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиненного в получении взятки в особо крупном размере, и бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Последнего обвинили в создании ОПГ и хищении четырех миллиардов рублей о ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», передает телеканал 360.
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