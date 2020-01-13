Экс-министр Улюкаев написал стихи о тюремной жизни

В стихах Улюкаев писал о наступлении Нового года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, посвященных тюремной жизни. Свое творчество бывший топ-чиновник прислал из колонии агентству городских новостей «Москва».

Стихотворения Улюкаев посвятил Новому году, отметив, что детям в праздник дают мандарины, а заключенным — винегрет. «…в казенной фуфайке почти что жарко стоять в самый короткий день на плацу. Вот и настал Новый год, и будут подарки даже последнему подлецу», — пишет в одном из своих стихотворений Улюкаев.

Улюкаев был приговорен к восьми годам в колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за попытку получения взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Ранее сообщалось, что Улюкаева отправили из «Матросской тишины» в другое место отбывания наказания. Точное место его пребывания озвучат только родственникам, однако известно, что его соседями будут осужденные за убийства, а основным занятием станет пошив обуви, пишет «Утро.ру».