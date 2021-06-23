Определился первый конкурент депутата Ильтякова на выборах-2021

КПРФ выдвинет Виктора Зырянова в Госдуму по одномандатному округу №108 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кандидатом по курганскому одномандатному округу на выборах в Госдуму от КПРФ стал депутат Курганской областной думы Виктор Зырянов. Списки кандидатов-одномандатников от коммунистической партии опубликовал в своем telegram-канале секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Ранее стало известно, что от «Единой России» по курганскому одномандатному округу будет выдвигаться действующий депутат Госдумы Александр Ильтяков.

Согласно опубликованным спискам, Зырянов будет выдвигаться от КПРФ по одномандатному избирательному округу №108, который включает в себя всю Курганскую область. Получить оперативные комментарии самого Зырянова URA.RU не удалось — он не ответил на звонок корреспондента.

Ранее URA.RU сообщало, что Зырянов стал кандидатом в Госдуму от КПРФ и по объединенному партийному списку от Челябинской и Курганской областей. Он занял там третью строчку. Помимо этого, в списке есть еще один курганец — член бюро Каргапольского комитета КПРФ Валентин Шкаликов. Возглавит этот список действующий депутат Госдумы москвич Михаил Берулава.

«Единая Россия» утвердила Ильтякова кандидатом по одномандатному избирательному округу №108 на партийном съезде 19 июня, сообщало ранее URA.RU. Перед этим на предварительном партийном голосовании за него проголосовали более 56 тысяч человек — около 75% принимавших участие в праймериз. В ближайшие дни должны состояться съезды партий ЛДПР и «Справедливая Россия», на которых определятся новые кандидаты в Госдуму по округу №108.