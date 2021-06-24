На выборах в Госдуму у КПРФ будет единый список кандидатов от Челябинской и Курганской областей. Это решение озвучено 24 июня на съезде КПРФ в Подмосковье, который состоялся под руководством лидера партии Геннадия Зюганова. Списки на два региона возглавит действующий депутат Госдумы, москвич Михаил Берулава. Ранее об этом URA.RU сообщил источник в партии. Трансляция съезда ведется на телеканале партии «Красная линия».
В списки также вошли первый секретарь челябинского обкома КПР, депутат ЗСО Игорь Егоров, первый секретарь курганского обкома КПРФ, депутат облдумы Виктор Зырянов, москвич Александр Некрасов, депутат челябинского ЗСО Константин Куркин, челябиенец Евгений Горбачев, курганец Валентин Шкаликов, второй секретарь челябинского обкома КПРФ Александр Андреев. Уроженец Сухуми, 40-летний доктор педагогических наук Берулава в семидесятых годах учился и работал в Челябинске.
На съезде утвердили кандидатов от КПРФ по пяти одномандатным округам. В Металлургическом округе выдвинут Егорова. Экс-депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский пойдет на выборы по Златоустовскому округу, по Челябинскому — Андреев, по Коркинскому — общественница Степанида Смирнова, по Магнитогорскому — москвич Элдар Рустамов.
КПРФ на всех выборах в Госдуму включает в челябинские списки «варягов». В 2016 году таким «варягом» был Иван Никитичук, но партия набрала мало голосов в регионе и челябинская КПРФ в этом созыве Госдумы не представлена. С Курганской областью по спискам КРФ Челябинскую область объединили впервые.
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