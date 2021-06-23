Пермяки смогут попробовать цифровые продукты в сфере туризма

В Пермском крае будут развивать цифровые продукты в сере туризма Фото: Сергей Шадрин

В Пермском крае будут развивать цифровые продукты в различных сферах, в том числе, сфере туризма. Для этого власти региона и ПАО «МегаФон» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ заключен в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и расчитан на период до 2026 года.

«В рамках соглашения запланированы мероприятия, направленные на повышение скорости при доступе пользователей к государственным и муниципальным услугам, оказываемым в электронном виде. Также планируется реализация проектов по развитию цифровых продуктов в сфере промышленности, туризма и городской инфраструктуры», — отмечается на сайте министерства информационного развития и связи Прикамья.

Стороны договорились развивать телеком-инфраструктуру и работать над увеличением доступности сетей стандартов 3G и 4G. Это позволит внедрить в крае новые цифровые сервисы, усилить цифровизацию промпредприятий. Главной целью при этом остается обеспечение населения Пермского края сотовой связью, подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин. К началу 2021 года сотовой связью и мобильным интернетом охвачено порядка 97,5% жителей региона. Это почти 2,5 млн пермяков, уточняется на сайте минсвязи края.